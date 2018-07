Väätsal läheb murutraktoritega kihutamiseks

Väätsa tervisekeskuse juhataja Taavi Parts selgitas, et murutraktorite liiga üks etappidest peaks tema teada Järvamaal toimuma esmakordselt. „Kui inimene kuuleb murutraktorist, siis tuleb tal suure tõenäosusega silme ette pilt tasaselt sõitvast niidumasinast. Murutraktorite liigas selliseid masinaid ei ole,“ sõnas ta. „Tegemist on võistlusega, kus löövad kaasa tuunitud masinad. Murutraktorid on seal muudetud võistlusmasinateks, niiduterad on alt läinud, ülekandeid muudetud aga kiiremaks.“