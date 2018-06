Vargamäest keerati kokku kunstipärane rosolje

Tudengite valmistatud toidukunstiteosed pole mõeldud pakkuma mitte niivõrd uusi serveerimisviise, kuivõrd leidma eesti rahvusköögi retseptidest, mille tulemus võib olla kollakas mass nagu kartulipuder või roosakas-hallikas mass nagu rosolje, algsed värvid ja vormid, ning taasleidma need eesti rahvakultuuris ning kunstis. Samuti küsima mõne küsimuse alates klassikalisest "Kas toiduga tohib mängida?" kuni selleni, kas Kalevipojast saab pehmo, kui teda kujutada vaniljekastmena või kas Eesti Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtul võib serveerida hapukurki Konrad Mäe maalina "Saaremaa rand"? Toiduained andis õpilastele küsimise peale lahkelt COOP. Õpilased andsid endast parima, et toiduained ära kasutada. Retseptid on pärit raamatust "Eesti rahvusköök", ideede leidmist ja tööprotsessi planeerimist juhendas Merit Karise, teostamist Jaagup Susi.