Kuuliveeretamises võidutsesid Türi valla sportlased

Türi Spordiklubide Liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et enne Eesti omavalitsuste suvemänge, mis toimuvad 7. - 8. juuli Haapsalus, otsustasid Türi valla sportlased näidata, et on suurepärases vormis ja esikolmiku kohad endale võita.