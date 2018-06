Suvevolle jõudis Paides kolmanda mänguõhtuni

Pärast kolme etappi on meestest liidrikohal Sten Perillus. Tal on kaks etapivõitu ja üks teine koht, punkte kokku 40. Tema järel 33 punktiga Margus Tepner ja 32 punktiga Janar Lehtniit.

Kokku on võistlusest osa võtnud 20 naist ja 38 meest, nii et üle poolesaja mängija on juba rannaliival olnud. Kindlasti lisandub mängijaid iga etapiga ja ikka ja jälle peab korraldaja Piret Reinfeld tõdema, et võrkpall on mõnus ja sportlik meelelahutuslik mäng. "Suvevollel ei ole kindlasti kaotajaid, nii et tule võta sõber kaasa ja veeda üks tore suveõhtu sportides."