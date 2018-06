Paides tulistati õhupüssist kassi

«Hoiatuseks kõigile kassiomanikele, kelle kassid liiguvad Rohelise tänava ja Suur-Aia ümbruses. Tegutsemas on endast heal arvamusel inimene, kes loomi õhupüssist tulistab,» on kirjas postituses.

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et politseile sellisest juhtumist teatatud ei ole, kuigi olnuks kindlasti võinud. «Olenevalt täpsemalt sellest, mida politseinikud sellisel juhul tuvastavad, võib see olla koguni kuritegu, mille eest saab kohus määrata rahalise karistuse või kuni aastase vangistuse. Kutsume inimesi loomade julma kohtlemist nähes sellest meile kindlasti teada andma helistades numbril 112,» selgitas Söörd.

Söörd märkis veel, et paraku ei ole sellised juhtumid harukordsed. Tänavu on üle Eestis alustatud üle 20 kriminaalmenetluse, millega uuritakse loomade julma kohtlemist. «Järvamaal tänavu siiski ühtegi sellist menetlust alustatud ei ole,» lisas ta. (JT)