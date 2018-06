Kitsepiima tarbijad nakatusid puukentsefaliiti

Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko sõnul on sagenenud juhtumid, kus inimesed saavad raske haiguse entsefaliiti haigestunud kitse piima või sellest valmistatud toodete tarbimise tõttu.

Alates 2010. aastast on Eestis registreeritud kaheksa sel viisil haigestumist.

Maailmas on registreeritud juhtumeid, kus inimesed on haigestunud ka viirust sisaldava lehmapiima tarvitamise järel, kuid seda tuleb ette harvem.

Käesoleval aastal on terviseamet registreerinud 17 puukentsefaliiti ja 418 puukborrelioosi haigusjuhtu. Terviseamet tuletab meelde, et kõige tõhusam viis puukentsefaliidi haigestumise ennetada on ennast vaktsineerida.