Jäädvusta pärandit ja osale hiite kuvavõistlusel

Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks jagatakse eriauhindu teemadel: hiis, püha puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu, pärimus, saared jm. Oodatud on ka mujal maailmas tehtud ülesvõtted.

Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Looduslikke pühapaiku leidub paljudel põlistel rahvastel ning need kuuluvad inimkonna ühispärandisse. Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid. Pühapaiku leidub kõikides maakondades, pea igas kihelkonnas ning paljudes külades. Enamik meie pühapaiku on ohustatud ja kadumas unustamise tõttu. Ligi 600s pühapaigas leidub kaitstavaid arheoloogia- ja loodusmälestisi, kuid ühtegi pühapaika kui sellist seni Eestis kaitse all ei ole.