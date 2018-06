Innovest saab taotleda toetust

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on oodatud projektid, mille raames kavandatakse erinevaid kombineeritud tegevusi tööturul ebasoodsamas olukorras olevate sihtgruppide jaoks, nagu töötud, noored, eesti keelest erineva emakeelega inimesed, väikeste laste vanemad ja vanglast vabanenud. Projektide eesmärk peab olema inimeste tööturule aitamine ja seal püsimise soodustamine. „Oodatud on näiteks töötute digipädevust suurendavad projektid, tööpraktika pakkumine koos mentorlusega või noortele rahvusvahelise tööpraktika leidmine, samuti on teretulnud tasemeõppes osalemiseks erinevad tegevused jne,“ toob Luide näiteid ning ootab huvilisi infopäevadele, kus täpsamalt toetatavaid tegevusi tutvustatakse.

Taotlusvooru eelarve on 10 000 000 eurot. Toetuse vähim summa on 50 100 ja suurim summa 400 000 eurot projekti kohta. Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest. Toetust on oodatud Innovest taotlema juriidilised isikud, valitsusasutused, nende hallatavad riigiasutused või kohaliku omavalitsuse üksused.