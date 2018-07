Terviseamet: Elavhõbedat sisaldavaid hambaplomme tasub vältida

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepa sõnul oleks patsientidel juba praegu mõistlik hammaste parandamisel elavhõbedavabu plomme küsida. „Kui teie arst soovib paigaldada nii-öelda hõbe- või tinaplommi, küsige kindlasti tema käest põhjendust,“ ütles Tagne Ratassepp. Need, kellele juba on elavhõbedat sisaldavad hambaplommid kunagi paigaldatud, olemasolevaid plomme ilma mõjuva põhjuseta uute vastu vahetama ei peaks. „Hambaplommi tasub uuendada siis, kui selleks reaalne vajadus tekib. Lähtuda tuleb põhimõttest, et uue hambaplommi paigaldamisel tasub alati eelistada amalgaamivaba toodet.“