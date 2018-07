Tuhandetel järvalastel tekib raskusi oma rahale ligi pääsemisel

Et internetipangas edaspidi toimetada, peaks olema kas Smart-ID, ID-kaart, mobiili-ID või PIN-kalkulaator.

Swedbanki Rakvere ja Paide esinduste juhataja Tiia Saremat ütles, et kuu aega tagasi kasutas Järvamaal nende klientidest paroolikaarti 3888 inimest. Üle riigi oli selliste klientide arv ligikaudu 200 000.

Saremat soovitas paroolikaardi kasutajatel kohe endale sobiva alternatiivse lahenduse välja valida. „Nii saate juba varakult uut lahendust katsetada, kuid samal ajal on paroolikaart varuks taskus,“ lisas ta.