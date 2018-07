Esimest tasuta bussi roolis keskerakondlane

Minut aega enne bussi väljumist ootasid peatuses tasuta sõitu kaks meest, Raivo Läske ja Jatsuk Veniamin. Mõlemad mehed olid bussisõidu muudatusest teadlikud. Veniaminil oli tasuta sõitu võimaldav kaart juba rahakotis, Läskel taskus täpselt kahe euro väärtuses sente, et bussijuhi käest kaart osta.

Kui buss peatusesse jõuab, teatavad mõlemad mehed, et näe, Ivanov sõidab täna. Seda bussijuhti tunnevad paljud kohalikud, sest lisaks roolikeeramisele töötab ta ka päästeteenistuses ja on pikka aega kuulunud Paide linnavolikokku. Keskerakonda kuuluv Ivanov on Paides populaarne poliitik ja viimastel valimistel teinud alati korraliku tulemuse.

Tasuta sõit algab siiski väikese viperusega, sest kui Läske ja Veniamin oma kaarte piiksutavad, siis ilmub tabloole punane kiri, mis teavitab rikkest. „Aparaadil on midagi viga,“ teatab Ivanov ja „müüb“ nulleurosed piletid.