Teise etapi maksimumpunktid võttis endale meeskond "KK7 Veteranid", kes võitsid finaalis meeskonda "MOTT". Etapi kolmas koht kuulus meeskonnale "BC Ülekaal".

Viskevõistluse võitis ka seekord Vaigo Mikson.

Korraldajad andsid teada, et kolmas etapp on planeeritud 7. juulile, kuid see kuupäev võib muutuda.