Kuus Järvamaa metsa läheb kaitse alla

Valitsuse seletuskirja kohaselt on range kaitse all oleva metsamaa pindala suurendamine oluline, sest intensiivse metsamajandus mõjutab tuhandeid metsades elutsevaid liike. Vanade metsade osakaal on hakanud vähenema, metsamaastik on killustunud ning kadumas on liikidele sobilikud elupaigad ja võimalused ümberasumiseks.