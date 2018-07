Menukat suveetendust pääsevad vaatama eriti kärmed teatrisõbrad

Teater Ugala ise kuulutas oma Facebooki lehel juba nädalajagu tagasi, et “Kõrboja perenaine” on kolmandat suve järjest välja müüdud. Ning soovitab teatrisõpradel, kes piletist ilma jäänud, saata oma piletisoov e-maili aadressile kassa@ugala.ee. Juhul kui mõni pilet peaks vabanema, siis saab teater järgmiste soovijatega ühendust võtta.

Piletilevi müügikeskkonnas on näha, et veel kaks piletit on saada 9. augustil Viljandist väljuvale teatribussile, mis külastajad Vargamäele viib. 16. augustil väljuvas teatribussis on aga veel neli vaba kohta.