Albu mõisas näeb mängimise kunsti

Näitusel on väljas Tiitsmaa valmistatud autorinukud. Kuigi tegemist võib olla muinasjutuliste tegelastega, siis samas on kõik nukud mõeldud vaatamiseks ka täiskasvanutele. "Osaliselt olen loomade ja putukate kaudu andnud edasi inimesele omast tegutsemist. Võib ka öelda, et näen elu enda ümber kui muinasjuttu," ütleb Tiitsmaa ise.

Ta alustas oma loometeed ajal, kui nukukunsti sellisel kujul ei olnud. Kui nukke tehti, siis ikka tavalisi. Tiitsmaa oli see persoon, kes tõi uue arusaamise nukust, sest muu looming oli väga kirev ja eripalgeline. Paljud praegused nukukunstnikud on inspiratsiooni saanud tema töödest, osaliselt ka mõjutusi. Resa dekoratiivsetel karakternukkudel on rääkida omad lood. Peamiseks tunnuseks Resa loomingus on ainukordsus.