Parimad koolilõpetajad käisid Kadriorus presidendi vastuvõtul

Keskpäevasele vastuvõtule olid kutsutud üldharidus- ja kutsekoolide edukad lõpetajad, nende seas Järvamaa kutsehariduskeskuse põllumajanduse eriala kiituskirjaga lõpetanud Martin Žuravljov. «Ärge kartke kutsekooli, see ei ole enam selline koht, kuhu minna, kui kuskil mujal hakkama ei saa,» sõnas ta.

Žuravljovile meeldis viibida üritusel, mis näitab tema saavutusi. Ta ütles, et kiituskiri tuli üsna lihtsalt, sest põllumajandus on olnud talle juba lapsepõlvest saati elulähedane.

Praegu teenib Martin Žuravljov aega Eesti kaitseväes, pärast mida kavatseb teha oma põllumajandusettevõtte.

Pärastlõunal parimatele ülikoolilõpetajatele peetud kõnes ütles president Kaljulaid: «Teie olete esimene vaba töötajate põlvkond ja teie lastest peab saama esimene vabade õppijate põlvkond. Kuidas te seda teete, see jääb juba teie otsustada.» (JT)