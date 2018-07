Kaitseliidu suur jalgrattamatk toob retkelised üle Eesti Paidesse kokku

KL100 tähistamise raames läbi viidav jalgrattamatk on kogu Eestit hõlmav üritus eesmärgiga tähistada Kaitseliidu 100 aastapäeva. Jalgrattamatkale on osalema oodatud kõik Kaitseliidu ja Kaitseliidu eriorganisatsioonide liikmed ning nende pereliikmed.

Jalgrattamatkal on 8 põhilist trassi pikkusega 50 kuni 250 km ja mille kõikide lõpp-punktid asuvad Paides. Kõik rattamatka rajad kulgevad mööda metsa-, kruusa- ja kõvakattega teid.

Kõik osalejad peavad ohutuse huvides järgima liiklus- ja üldisi ohutusreegleid, sõiduteed on liikluseks avatud. Kohustuslik on kanda helkurvesti või erksavärvilist rattasärki. Rattakiivri kandmine on rangelt soovituslik, alaealistel kohustuslik!