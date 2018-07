Eesti veelauaparkide eestvedajad tervitavad Väätsale Wakepargi rajamist

Eelmisel nädalal kirjutasime Väätsa Wakepargist. Need kõrged metallpostid, mis Väätsa paisjärve kallastele püsti said, ei ole elektripostid. See kaabel, mis ühest postist teiseni ulatub, ei ole elektrikaabel. See kõik on palju ekstreemsem, särtsakam – see on siinmail esimene veelauapark.