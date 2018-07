Härmavili kutsub tagasi maisi sisaldavad köögiviljasegud

Rahvusvaheline toiduainetööstuse ettevõte Greenyard kutsub tagasi oma Ungari tehases toodetud külmutatud köögiviljatooted, mis võivad olla saastunud listeeriabakteriga (Listeria monocytogenes tüvi). Ettevõte Härmavili kutsub seetõttu tagasi maisi sisaldavad köögiviljasegud, mille on tootnud Greenyard. Teisi Härmavilja tooteid saastumise oht ei puuduta, kinnitas ettevõte.

Tagasikutsutavad tooted on Härmavilja märki kandvad panniroog 400-grammises pakendis, praadimissegu kartuliga 400-grammises pakendis ning herne, maisi ja porgandi segu samuti 400-grammises pakendis. Ka kutsub ettevõtte tagasi Pinguini märki kandva 2,5-kilogrammises pakendis. Tagasi kutsutakse tooted, mis on valminud 2016. aasta 13. augustist kuni käesoleva aasta 20. juunini. Nende toodete tootmise on ajutiselt peatanud.