Mobiilside uuel Kose-Mäo lõigul esialgu paremaks ei muutu

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), mis esindab mobiilsideettevõtteid, küsis tänavu maikuus MKM-ilt toetust Tallinn-Tartu põhimaantee Kose-Ardu-Võõbu teelõigu mobiilsidemastidega katmiseks. Majandusministeeriumi kantsler Merike Saks märgib aga liidule läkitatud kirjas, et riigieelarves ei ole käesoleval ajal ette nähtud rahalisi vahendeid antud kulude hüvitamiseks.

Kui liidu sõnul ei kaastaud mobiilioperaatoreid uue teelõigu planeerimise protsessi, siis majandusministeeriumi kantsler on vastupidisel seisukohal. Saksi sõnul on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo uue teelõigu kavandamise protsess kestnud viimased 20 aastat ja olnud selle aja jooksul pidevalt avalikkuse ning meedia teravdatud tähelepanu all. Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo teelõikudele uue trassikoridori eelprojekti hakati tema sõnul koostma 2007. aastal.