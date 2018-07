Türi Konsum jõuab nutiajastusse

Järva Tarbijate Ühistu Coop Türi Konsumit külastavad ostjad on juba mõnda aega pidanud leppima olukorraga, et eelmisel päeval saab leiva või limonaadipudeli ühelt riiulilt kätte, siis järgmisel päeval võib need hoopis teisest poenurgast leida. Samuti on tulnud kundedel mööda laveerida vahekäigus seisvast tõstukist, askeldavatest ehitusmeestest, või avastada, et mõne kaubagrupi riiul on lausa tühi.