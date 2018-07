Türil Viljandi tänav 26 asuv barakk on plaanis lammutada, et teha ruumi sinna kõrvale ehitatavale uuele tervisekeskuse hoonele.

Et MTÜ Türi kogukonnaselts on võtnud südameasjaks vana ehitusmaterjali säilitamise ja väärtustamise, pakkus Türi vald neile võimalust päästa majast mis päästa annab. Nii tulidki laupäeval kokku kümmekond talgulist, et eemaldada majalt voodrilaudis. Talgupäeva jooksul sai eemaldatud pea kogu laudis ning üllatuseks selgus, et ümarpalkseinad selle all olid väga hästi säilinud.