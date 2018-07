Paide vanad tapeedimustrid jõuavadki raamatukaante vahele

Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf ütles, et viimase paari aasta jooksul on uurijad leidnud Paide majadest hulgaliselt ajaloolisi tapeete, millest paljud on lausa poolteist sajandit vanad. Leiud pärinevad 19. sajandi teisest poolest, 20. sajandi algusest ja Eesti Vabariigi algusaastatest.