Kümnendikul varastatud sõidukest on kasko

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on Eestis ligi pooltel sõidukitest kaskokindlustus. „Eelmise kolme aasta jooksul on toimunud iga kolmanda sõidukiga kaskokindlustuse juhtum ning aastas on kokku ligi 60 000 juhtumit. Selle teabe taustal võib öelda, et sõiduki vargused moodustavad vaid väikese osa kaskokindlustuse kindlustusjuhtumite üldarvust. Märkimisväärne osa sõidukite vargustest leiab aset välismaal, mistõttu peaksid autoomanikud reisil olema eriti ettevaatlikud,“ ütles Piirsalu.

„Kui auto turuväärtus on kõrge, siis on kindlasti mõttekas kasko teha. Kui kohustuslik liikluskindlustus katab liiklusõnnetuse kahju kannatanule, siis kaskokindlustusega on kindlustatud sõiduk ise. Sõiduk võib kahjustada saada väga erinevatel põhjustel lisaks tavapärasele liiklusõnnetusele,“ lisas Piirsalu.

Kindlustusseltsid hüvitasid eelmisel aastal 37 varastatud sõiduki eest kokku 501 600 eurot. Kaskokindlustusega sõidukitest kõige rohkem varastati BMW-sid. Reeglina hüvitatakse varguse korral kliendile kindlustussumma, millest on maha arvestatud omavastutus. Kui sõiduk leitakse üles, siis hüvitis on väiksem.

Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver rõhutas, et varguse vältimiseks peab auto omanik tegema kõik endast oleneva. „Ärge jätke oma asju nähtavale autost lahkudes ja veenduge turvalisuses! Kindlustusandjal on õigus vähendada hüvitist näiteks sõidukijuhi raske hooletuse korral või hüvitisest keelduda sõidukijuhi tahtluse korral,“ ütles Tohver.

Swedbanki kasko- ja liikluskindlustuse valdkonnajuhi Kristjan Ahvena sõnul on levinumateks kaskojuhtumiteks tuuleklaaside purunemine ning plekimõlkimised teedel ja parklates. „Suvel sagenevad teetööde tõttu tuuleklaaside kahjustumised, autosse jäetud asjade vargused ning sõiduki osade, näiteks velgede, vargused. Üldises kasvutrendis on ka tormikahjud, kuna Eestis tormid sagenevad. Sealhulgas tasub märkimist, et tormist põhjustatud kahjud on keskmisest kaskojuhtumist pea kolm korda suuremad,“ ütles Ahven.

Sõidukikindlustus ehk kasko on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või hävinemisest tulenev kahju. Sõidukikindlustust tehakse tavakasutuses sõidukitele.