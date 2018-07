Linnameeskond pikendas kahe mängijaga lepingut

Tur liitus Paide Linnameeskonnaga 2017. aastal FCI Tallinnast ning on pooleteise hooajaga Paide Linnameeskonda esindanud 42 Premium liiga mängus. Tänavu on Eesti U21-koondislane oma varasema ääreründaja positsiooni vahetanud edukalt vasakkaitse vastu.

„Mul on hea meel jääda Linnameeskonda, tahan teha kõik, et oleksime tabelis kõrgemal. Aitäh staffile ja klubile usalduse eest! Isiklikuks eesmärgiks on stabiilselt mängida, anda resultatiivseid söö-te, lüüa väravaid ja teenida kutse Eesti koondisse. Ja loomulikult arengu jätkudes jõuda tulevikus ka välisklubisse,“ kommenteeris ta ise.