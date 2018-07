Otsitakse Eesti parimaid kestlikke näiteid

AKÜ kommunikatsioonijuht Katrin Pärgmäe sõnul on ÜRO kestliku arengu eesmärkide nimetus veidi igav ja esimese hooga on raske aru saada, kuidas see võiks iga inimest puudutada. “Plaani mõte on iseenesest lihtne – aidata kaasa, et tulevikus hinnatakse inimesi, taaselustatakse loodust ja luuakse majandus, millest võidavad kõik. Me usume, et Eestis on palju põnevaid ettevõtmisi, millega inimesed teevad häid tegusid ja muudavad maailma. Vaja on vaid veidi abi, et nad üles leida”.