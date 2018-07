Registreeritud töötute arv vähenes

Töötavatele inimestele suunatud koolitustel (sh kvalifikatsiooni saamise toetamine) on sel aastal õppimist alustatud 809 korral, kõige enam keeleõppe valdkonnas. Lisaks toetab töötukassa tasemeõppes õppimist. Kõige enam on õppima asutud tervise- ja sotsiaalvaldkonna erialadel. Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt 5 aastat. Lisaks nendele inimestele, kel on eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat. Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal.