Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits mõlema tulekahju tekkepõhjused on alles menetlemisel ja kõik oletused oleks liiga ennatlikud.

„Rääkisin operatiivkorrapidajaga ja selgus, et Käravetel hoiustati veelgi rohkem heina kui Vissuveres. Kui Vissuveres oli heina ca 200, siis Käravetel ligi 300 tonni,“ täpsustas ta. „Põlengu edasiarenemise intensiivsus oli väga kiire, nagu selliste tulekahjude puhul ikka. Vissuveres hävines prakitiliselt kõik, olid sealsel hoonel ju eterniitseinad. Käravetel olid hoonel betoonseinad, kuid needki said suuri tule-, suitsu- ja veekahjustusi nnig on kohati varisemisohtlikud. Ka sellest hoonest enam asja ei saa.“