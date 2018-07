Metskitse küttimise aeg võib pikeneda

Keskkonnaministeerium soovib pikendada metskitse jahiaega ühe kuu võrra kuni 31. jaanuarini, et vähendada kitsede arvu ja nende tekitatavaid metsakahjustusi, teatas BNS-ile keskkonnaameti pressiesindaja.

Jahimeeste seltsi president Margus Puust on öelnud, et enamikus piirkondades metskitsede arvukus tõusnud. "Kui jahindusnõukogudes lepitakse kokku arvukusest lähtuvalt suuremad küttimismahud, käsitlevad jahimehed seda kui ühiskondlikku tellimust ja annavad kõik endast oleneva, et mahud täita," rääkis Puust. "Oleme huvigruppide kokkulepetest lähtunud nii metssea kui ka põdra arvukuse reguleerimisel."