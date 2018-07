Türilt pärit näitleja sõidab stipendiumi toel end Londonisse täiendama

“Nii Andres Mähar kui Priit Strandberg kujundavad oma teatritöödega Vanemuise draamatrupi nägu. Andres on mänginud ridamisi peaosi, viimati lavastustes "Musta pori näkku", "Öörändurid", "Üks mees, kaks bossi", "Roosi nimi" ja "Faust". Ta on suure energiaga isikupärane näitleja, kes avaneb igas rollis uuest küljest. Priit on mitmekülgne noore põlvkonna näitleja nii sõna- kui muusikateatris, lisaks huvitava ja perspektiivika dramaturgi- ja lavastajavaatega,” märkis Vanemuise draamajuht Tiit Palu.