Discgolfarid võistlesid Järva-Jaanis

Järvamaa discgolfi seeriavõistlused on jõudnud juba peaaegu viimase etapini ehk peetud on juba neli etappi. 11. juulil toimus seeriavõistlus Järva-Jaanis, kus mängijad said ennast proovile panna peaaegu ideaalsetes tingimustes. Rajameistrid olid raja äsja ära niitnud, tuult polnud ja ilm oli mõnusalt soe.