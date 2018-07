Rahvusvärvides kuumaõhupall viis Eesti lipu Kaunase kohale

Järvamaal tegutseva lennuklubi Keelutsoon sinimustvalge pall on, mis soetati Eesti Vabariigi 100 juubeliks, on uhkeid lennukaari teinud ka Järvamaa kohal, esimene õhkutõuski toimus Paide vallitorni kõrval.

Palli kõrgus on 20 meetrit ja maht on 2600 m3, see maksis 25 000 eurot. Klubi omal jõul poleks seda osta suutnud, suurtoetus laekus LEADER-meetmest MTÜ Järva Arengu Partnerid (JAP) kaudu. Ligi 5000eurost omaosalust aitasid katta lennundusklubi liikmed.