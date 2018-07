Rikete arv Elektrilevi võrgus jätkab langustrendi

Elektrilevi võrgupiirkonnas oli rikkeid esimesel poolaastal 5454, möödunud aastal kokku oli neid 12 131. Võrgu töökindlust on Elektrilevi hinnangul aidanud tõsta ilmastikukindla võrgu ehitamine.

„Oleme alates 2008. aastast võtnud igal aastal maha üle 1000 kilomeetri paljasjuhtmelist õhuliini ja asendanud ilmastikukindlaga,“ ütles Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas. „Täna oleme jõudnud nii kaugele, et ilmaoludest haavatavaid paljasjuhtmelisi madalpingeliine on Eestis veel järel mõnituhat kilomeetrit ning needki asendame paari aasta jooksul ilmastikukindlatega“.

Armas lisas, et alates 2020. aastast liigub Elektrilevi investeeringute fookus suuremate keskpingeliinide uuendamisele, kuna selleks ajaks on praktiliselt kogu Eesti madalpingevõrk ilmastikukindlaks muudetud.

„Elektrijaotusahela viimases otsas asuvate madalpingeliinide uuendamine on andnud kiire ja mõjusa efekti rikete vähendamisel. Nüüd on aeg fookus suunata suurematele liinidele, kus paljasjuhet on rohkem alles,“ ütles Armas.