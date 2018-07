Avalik pöördumine Paide linnavalitsusele Wabalinna maja tegevuse jätkamiseks

See on paik, mis on teada-tuntud ka väljaspool Järvamaad elavate loome- ja kultuuriinimeste hulgas ja seetõttu on oluliseks märgiks muidu identiteedikriisis vaevlevale Paidele. See on koht, mida on aastate jooksul külastanud rahvusvaheliselt tuntud helilooja Arvo Pärt, Eesti Vabariigi presidendid Toomas-Hendrik Ilves ning Kersti Kaljulaid, erinevate riikide suursaadikud ning paljud teised Paide linnale olulised külalised.

Tallinna 11 maja on olnud kohtumis ja tegevuspaigaks erinevatele vabaühendustele, mittetulundusühingutele ning Arvamusfestivali korraldajatele.Seal on toimunud hulganisti nii rahvusvaheliste kui tuntud Eesti muusikute nagu Vaiko Eplik, Lenna Kuurmaa, Jaan Pehk, Silver Sepp, Mari Kalkun, Mari Pokinen, Riho Sibul, Robert Jürjendal jpt. suurepäraseid kontserte, mida on külastanud arvukas publik üle Eesti. Tallinna 11 hoones on korraldatud erineva suunitlusega töötubasid, koolitusi ja näituseid. Kõnealuses majas on arutletud ja tegutsetud Paide vanalinna nimel ning kuni selle aasta juunikuuni tegutses seal tõelisi maitseelamusi pakkunud hubane Wabakohvik.

See eriline paik on Wabalinna maja, mis veel sel aastal on sunnitud erinevatel põhjustel( olulisemad neist sihtasutuse Wittenstein eestvedamisel Tallinna 9 / 11 hoonetesse planeeritud Järvamaa muuseum ja 19. sajandi tegevuskeskus ning Wabalinna maja muudatusi vajav arengustrateegia) oma tegevuse lõpetama. Pöördumise allkirjastanud kodanike arvates tuleb oma lugu ja märgilisust otsivas Paide linnas leida koht nii muuseumile-tegevuskeskusele kui ka juba oma olemasolu vajalikkust mitmes plaanis tõestanud Wabalinna majale.

Me ei pea õigeks käitumisviisi, kus muuseumi projekti raames on Paide linnavalitsus jätnud tähelepanuta Wabalinna maja tuleviku ja pole antud küsimuses puudutatud osapooltega algatanud avalikku diskussiooni.

Samuti ei hinda allakirjutanud käitumisviisi, kus uue loomise tuhinas lõhutakse suuresti läbi kodanikualgatuse tekkinud oluline märk kogu Paide linna ja Järvamaa jaoks. Soovime linna mainekujunduse huvides veenduda plaanitud muuseumi ning tegevuskeskuse idees ja teostuse heas kvaliteedis.

Pöördumise allkirjastanud kodanikud leiavad, et vajalik on luua erinevate poolte osalusel lahendus, mis arvestaks muuseumi vajadusi, ent võimaldaks Wabalinna majal jätkata tegevust Tallinna 11 hoones. Mööname, et kultuuri- ja kokkusaamiskohana oluliseks saanud Wabalinna maja tegevus vajab senisest selgemat tegevusplaani ja kontseptsiooni ning oleme valmis sellesse oma energiat, teadmisi ja oskusi panustama.