Doonoritelgid ootavad järvakate verd

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp rääkis, et viimasel ajal on haiglates eriti suur nõudlus kõigi veregruppide reesusnegatiivsele verele. Kiirete suvekuude tõttu vajavad siiski ka kõikide teiste veregruppide varud täiendamist ning lisaks püsidoonoritele on oodatud ka esmaloovutajad.