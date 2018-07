Imetoodetesse tasub suhtuda ettevaatusega

Kui varem on taolisi tooteid reklaamitud peamiselt sotsiaalmeedia kanalites ning internetilehtedel bänneritena, siis viimasel ajal on täheldatud ka oma toodete massilist reklaamimist ka paberajalehtedes, sh üleriigilistes päevalehtedes, kus sageli hõivatakse suur reklaamipind ulatudes poolest leheküljest kuni 2 leheküljeni. Enamasti ilmuvad ajalehtedes reklaamid koos reklaamartikliga, mis kajastavad mõne „kasutaja“ edulugu.

Sageli langevad taoliste reklaamide lõksu just vanemaealised inimesed või mõjutatavamad inimesed, kes loodavad tootest lubatud kasu eelkõige oma tervisele. Näiteks lubatakse müügiks pakutava preparaadi abiga vabanemist pikka aega kestnud liigesvaludest kreemi või magnetiliste taldade abil. Samuti levivad praegu reklaamid seenhaigust ravivale tootele ja põlvevaludest lubab vabastada magnetiline põlvestabilisaator. Reklaamitud on ka kuuldeaparaate ning isegi puugivastaseid käevõrusid. Lisaks reklaamitakse ka toidulisandeid, mis lubavad näiteks kerge vaevaga kiiret kaalukaotust ja treenitud keha. Turul on ka tooteid, mille abil on väidetavalt võimalik tõsta potentsi, noorendada näonahka, õppida võõrkeel selgeks kõigest 14 päevaga ja palju muudki.

Taoliste toodete reklaamides ja kodulehtedel on tavaliselt edulood ja fotod inimestest, kes väidetavalt on neid kasutanud, sageli on lisatud ka mõne nii nimetatud eksperdi arvamus. Tegelikkuses nimetatud isikuid ei eksisteeri. Kuivõrd kodulehekülgedel toodud väited ega toodete toime esinemine ka tegelikkuses pole tõendatud, on tegemist tarbijate eksitamisega.

Reklaamiseadus keelab muuhulgas sellised reklaamid, mis tuginevad inimeste ebausul ja kasutavad ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust ning mis esitavad valeteavet. Samuti ei tohi reklaamid jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub. Seetõttu otsivad turundajad pidevalt uusi võimalusi sõnastada oma pakkumine viisil, mis jätaks mulje selle kasulikust toimest. Seaduste järgi on keelatud tõele mittevastavad väited, et kaup või teenus ravib, leevendab või tõkestab haigusi, talitlushäireid või väärarendeid. Levinumad eksitavad väited on „põletikuvastane“, „tervendav“, „raviv“, „leevendav“ või „raviomadustega“.

Viiteid ravitoimele võib kasutada vaid ravimitel, sest need on meditsiinilist toimet kirjeldavad ning nende mõju on teaduslikult tõestatud. Selliste väidete kasutamine tavatoodetel on tarbijate eksitamine ning ebaaus kauplemisvõte. Keelu põhjuseks on asjaolu, et kui heausklik tarbija jääb põhjendamatult lootma toote ravivale või muule omadusele ning seetõttu jätta õigeaegselt arsti poole pöördumata.

Peale selle võib olla probleeme toote tellimusest taganemisega ja makstud raha tagasi saamisega. Juhul, kui toote müüja on registreeritud väljaspool Euroopa liitu, siis ei ole tarbijakaitseametil ega Euroopa liidu tarbija nõustamiskeskusel kahjuks võimalik tarbijaid aidata. Samuti on küsitav ettevõtte kohta esitatud andmete õigsuses.