Galerii: Heategevuslik Napavlova tegi keskväljakul suud magusaks

Kamp sõbrannasid kasutasid ära sooja suveilma ning Paide keskväljaku õdusat suveruumi, et teha head. Selleks avas oma leti koogikohvik, mis sai Napoleoni ja Pavlova kookide järgi nimeks Napavlova.

«Meil vedas ilmaga ja meie eesmärk oli õilis, see meeldis ka rahvale,»" sõnas Graubner. Seda näitas ilmekalt kooki sööma tulnute järjekorra pikkus. Ostjaid oli algusest saadik palju, juba vahetult pärast avamist lookles kohvikuleti taga 50 inimesest koosnev järjekord.

Hobipagarid teenisid kohvikukülastajate abil 1205 eurot. Graubner sõnas, et nad annetavad kõik teenitu Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ning ei arvesta sealt summast isegi materjalikulu maha.

Valituks osutus just see organisatsioon, sest ühe kohviku initsiaatori enda laps põeb vähki ning Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga on lähedasem kogemus olemas.