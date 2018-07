Kiriku võlvikute alt paljandus BMW märke veelgi

«Kui enne rääkisime huumoriga BMWst, siis nüüd on selge, kus on BMW logo lätted. Nimelt tegime uuringud ka teistes võlvikutes, igast võlvipäisest tuleb välja uue kujundusega plönn, üks naljakam kui teine. Ja põhjaseina keskmise löövi päises on ikka täiesti 1:1 BMW. Nii et nali osutus tõeks,» sõnas leidude kommentaariks kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop.