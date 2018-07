Liiklusjärelevalvet tuleb tõhustada

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson selgitas, et kui 2017. aasta paistis silma kõigi aegade väikseima liikluses hukkunute arvu poolest, siis selle aasta esimese viie kuu jooksul on olukord Eesti liikluses selgelt halvenenud.

„Vastutustundetu oleks seda pealt vaadata ja oodata iseeneslikku muutust. Sellepärast peamegi sekkuma ning püüdma leida leevendavaid meetmeid, et liikluspilti paremaks muuta,“ lausus Simson. Minister tõi välja, et talvel reageeriti probleemile teehoolduse lisarahastusega, kuid suvel on see statistika järjepanu halvenenud, mistõttu tuleb Simsoni sõnul probleemile lähenda süsteemsemalt.