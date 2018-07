Homme toimub Rava rahvatriatlon

Kavas on lühike ja pikk distants. Pikemat distantsi saab läbida nii individuaalselt kui ka meeskondlikult.

Lühikese distantsi moodustavad ujumine – 50 m, rattasõit – 6 km ja jooksmine – 2 km. Pikem distants hõlmab endas 300 m ujumist, 13 km rattasõitu ning 3 km jooksu. Nii start kui finiš on Rava järve ääres.

Võistlusele saab registreerda võistluspäeval stardis. Osalustasu lühikesel distantsil on 1 euro ja 3 eurot pikema distantsi korral. Võistluse korraldajad toonitavad, et rattakiivri kasutamine on kohustuslik.