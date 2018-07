Ilmateenistus: ettevaatust kuuma ilmaga

* Vanemad ning haiged inimesed, eriti need, kes kannatavad kõrge vererõhu ja südamehäirete all, peaksid vältima liigset koormust ja pikalt päikese käes viibimist.

* Arvesta, et palavuse ajal on tegemist ka suurenenud metsa-, maastiku ja üldise tuleohuga.

Kuuma ilma hoiatuse väljastamiseks peab termomeetrinäit kerkima 30 kraadini vähemalt kolmandikul Eesti territooriumist. Palavust on oluline hinnata nii õhutemperatuuri kui õhuniiskuse andmete põhjal, sest kõrge õhuniiskuse korral on palavust raskem taluda. Eesti soojarekordi ajal oli ka õhuniiskus suhteliselt kõrge ja sellepärast küündis soojaindeks ehk näiv õhutemperatuur peaaegu +40 °C-ni. Ka tuule kiirus on palavuse hindamisel oluline – liikuvama õhu puhul on palavust kergem taluda.