Kasta targalt: kuumuses vaevlev muruvaip vajab asjatundlikku hoolt

Niiskusvaeguses kannatava muru tunneb ära kollakaks või ka pruuniks muutunud värvuse järgi. Samuti jäävad janus murule pikemaks ajaks nähtavaks jalajäljed, kuid terve, tugev ja kaunilt roheline muru võtab kiirelt endise kuju. Kuna Eestimaale on jõudnud troopilised temperatuurid, mis ähvardavad kauni roheluse kärmelt kõrbemaastikuks muuta, koondasid Fiskarsi aiatargad soovitused, mis aitavad rohevaibal ka kuumade ilmadega ellu jääda.

Kasta õigel ajal

Kõige parem aeg muru kastmiseks on tuulevaikne varahommik. Mida madalam on õhutemperatuur, seda suurem osa kastmisveest jõuab juurteni ja nii on murulapil piisavalt aega vett ning toitaineid omastada enne, kui päev hoo sisse saab ja aias tegutsemine pihta hakkab. Kellel tööpäeva hommikul kasta pole võimalik, võiksid murukastmise muuta nädalavahetuse rituaaliks. Kuuma päikesega kastes aurustub kastmisvesi õhku, õhtul ja öösel jääb aga vesi murulibledele liiga pikaks ajaks pidama, mis soodustab aga haiguste ja hallituse levimist.

Luba vesi juurteni

Muru kastmise kuldreegel on kasta pigem harvemini ja põhjalikult, kui tihti ja vaid piserdades. Terve ja tugeva muru tagab juurteni jõudnud niisutus, mis tähendab, et kastma peaks nii palju, et vesi imbub umbes 10 cm sügavusele. Niisiis unusta igahommikune kastmiskohustus ja muuda muruvaiba niisutamine hoopis meeldivaks rituaaliks ühel või kahel korral nädalas. Kui muru kasta pidevalt ja väheses koguses, harjub rohelapp sellega ära ja kasvatab juured maapinna lähedale, vajades senisest enam vett.

Õpi pinnast tundma

Raskemas pinnases imendub vesi aeglasemalt ja vajab pikemat kastmist. Liivases pinnases imendub vesi aga palju kiiremini, mistõttu piisab lühemast kastmisajast. Kui on aeg kasta, pane kastmissüsteem pooleks tunniks tööle. Seejärel keera vesi kinni ja suru labidas pinnasesse, et näha, kui sügavale on vesi jõudnud. Eesmärgiks peaks olema eelpool toodud 10 cm. Kindlasti ära unusta aega, mis vee jõudmiseks vajalikule sügavusele kulus – nii tead järgmisel korral labidat kasutamata, kui kauaks veekraan lahti keerata.

Niisuta ühtlaselt

Kõige olulisem on jälgida, et muruvaip saaks terves ulatuses järjepidevalt samas koguses vett. Seepärast on muru kastmiseks parim just vihmutisüsteem, mis võimaldab muru võrdsete ajavahemike tagant ühtlasemalt niisutada. Kuigi keskpäevane kastmine ei ole kuigi tulemuslik, võib põuaperioodil või eriti kuumal suvepäeval vihmutid ka pärastlõunal 5-10 minutiks tööle panna. See aitab kuumuses ägavat muruvaipa jahutada ning taastada päeva jooksul kaotatud niiskustasakaalu.

Hoidu liigkastmisest