Toeta kiriku käärkambri ülesvuntsimist

Käärkambri katusekate on olnud pikka aega avariiline, siis on kahjustatud kõik puitkonstrukstsioonid, lagi ning seinad. Samuti vajab ruum uut elektrisüsteemi ning restaureerimist ootavad uksed ja aken. Järva-Jaani kiriku käärkambri restaureerimist on võimalik toetada, tehes annetuse EELK Järva-Jaani koguduse arvelusarvele EE191010702010401000 märksõnaga KÄÄRKAMBER. Annetused on tulumaksuvabad ja selle saamiseks palume ülekande selgitusse märkida lisaks isikukood.