Järvalane valiti laevaehitusettevõtte juhatusse

BWB juhatuse esimehe Margus Vanaselja sõnul on ettevõte viimastel aastatel jõudsasti kasvanud ning arenemas uutele turgudele, mistõttu on ka juhatusse jõudu juurde vaja. "Olukorras, kus me oleme kanda kinnitamas USA turul ja näeme võimalusi ka Lähis-Idas ning Kagu-Aasias, jääb Jaano peamiseks ülesandeks ettevõtte igapäevase tegevuse korraldamine ja tootmisvõimekuse suurendamine Eestis," ütles Vanaselja pressiteate vahendusel.