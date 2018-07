Ühismatk toob ratturid Järvamaale seiklema

Järvamaad läbib Ähijärve-Aegviidu matk, mis on matkaürituse pikim. See kestab 20 päeva ning on 627 kilomeetrit pikk. Matkajuht on Alar Sikk. Teele jäävad Karula rahvuspark, Piusa koopad, Suur ja Väike Taevaskoda, Tinaliiva liivik, Võlingi allikad.