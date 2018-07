Varjupaiga meestel on järjekordne unistus- filmioperaatori tõstuk

FILMILINDIFESTIVAL

Filmilindifestival toimub Järva-Jaani kinomuuseumis ning Vanatehnika varjupaigas vanade busside, trammide ja trollide keskel. Suvelõpufestival on seekord pühendatud kõigile ränduritele ja julgetele teekondadele. Festivali iseloomulikuks osaks on kinoklassikaks saanud filmide näitamine 35millimeetristelt lintidelt ja seda eestikeelsete subtiitritega. Põrina saatel jookseb vanade projektorite vahelt läbi mitukümmend kilomeetrit rariteetset filmilinti. See on kergelt müstiline päev täis head muusikat, väärt filme ja õdusat atmosfääri.

Festivali jaoks pannakse suurematest linnadest Järva-Jaani käima ka bussid. Üks bussidest väljub 18. augustil Tallinna Rahvusraamatukogu eest kell 13.30 ning sõidab tagasi Tallinnasse kell 03.00. Teine buss väljub 18. augustil Tartu Vanemuise alumisest parklast kell 14.00 ning sõidab tagasi Tartusse kell 03.00.

Uuri lisa siit!

FILMID KINOMUUSEUMIS

16.00 Eesti filmiklassikasse kuuluv “Nipernaadi” (1983)

18.00 Vendade Kaurismäkide road movie ”Worthless” (1982)

20.30 Ikooniline teekonnafilm “Easy Rider” (1969)

ÖÖKINO HEINAMAAL

22.30 Jim Jarmuschi saladuslik mängufilm “Dead Man” (1995)

01.00 Postapokalüptiline märul “Mad Max 2” (1981)

RAHVUSARHIIVI LÜHIFILMIDE PROGRAMM KINOTELGIS

15.00 Seiklema operaator Kõpsuga!

17.00 Ringreis kultuuripärandi minevikuradadel kroonika- ja dokumentaalfilmide seltsis.

19.00 Liigutavad lühifilmid "Külaline" (1979), "Väekargajad" (1993), "Võsakurat" (1976) ja "Pulmapilt" (1980).

MUUSIKA

Päeva saadavad festivaliplatsil öösse popup klubi VÄLK DJ-d.

PERESÕBRALIK FESTIVAL

Lapsed saavad festivalil osaleda animatsiooni töötoas ja viktoriinis, mängida lauamänge ning orienteeruda vanade sõidukite keskel seiklusmängus. Samuti saab festivalil osaleda lauatennise turniiril, tutvuda Järva-Jaani vaatamisväärsustega bussiekskursioonil ning võtta leili ainulaadses tuletõrjebussi ehitatud saunas.