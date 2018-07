Festivalikülastajad otsivad Paides peavarju

Arvamusfestivali vabatahtliku Liisa Hendriksoni sõnul võivad kodumajutust pakkuda kõik soovijad ning arvamusfestivali meeskond ei sea selleks eluruumidele mingeid tingimusi. Majutaja võib ka kostilistelt raha küsida - peaasi on, et tingimused oleks kahe osapoole vahel enne festivali kokku lepitud.

Kui varasematel aastatel on kodumajutuse vahendamine käinud läbi Hendriksoni, siis sel aastal loodi selleks Facebookis eraldi grupp Arvamusfestivali kodumajutus 2018 .

​«Kõik, kes soovivad majutust pakkuda, saavad oma pakkumised sinna üles riputada ning huvilistel on võimalus siis kohe nendele reageerida ning oma majutuse soove üles kirjutada,» ütles Hendrikson.

Ta lisas, et neil, kel sotsiaalmeedias kasutajakontot pole, on endiselt võimalik temaga ühendust võtta e-posti teel (liisahendrikson@gmail.com), et ikka kõik pakkujad ja soovijad teineteiseni jõuaks.