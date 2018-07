Noored ületasid end 30kraadises kuumuses

Võistluse korraldaja Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld tõdes, et ilmataat pani noorte visaduse tõsiselt proovile, sest pärastlõunal oli linna Keskväljakul 30kraadine kuumus ja täielik tuulevaikus. «Kõrvalt vaatajana sain aru, et noortel tuli ennast ületada, et pall üldse mängus püsiks, sest iga liigutus nõudis tohutut energiat,» kiitis ta vapraid pallureid.