Äike ajas doonorid telkidest tuppa

Kaire (43) oli verd loovutamas juba 15. korda. «Mu elukaasasel oli kunagi tervisega probleeme, talle tehti vereülekannet. Siis ma nägin, et sellest on kasu,» põhjendas naine otsust doonoriks hakata. Kaire sõnul tekitab vere andmine alati hea tunde. "Tuleb ainult loota, et veri sobib ja sellest on abi," lisas ta.