Seitse pöialpoissi tahavad tagasi loodusesse

Võsujalg selgitas, et jänesed on temani jõudnud läbi erinevate õnnetuste või inimeste teadmatuse tõttu. «Mõne tervis oli päris hullus seisus, mõned olid krapsakamad,» rääkis ta.

Praegu on seitse noorukest jänest terved ning elurõõmsad. Paraku vajavad nad mõnda aega veel inimeste hoolt, et suuremaks kasvada ja olla valmis loodusesse naasma. Selleks vajavad nad aga Võsujala selgitust mööda eritoitu. «Piimapulber, mis kulub ära kahe nädalaga maksab 22 eurot purk. Sellele lisaks vajavad jänesed veel vitamiine ja mõned ka ravimeid, et kasvada ja kosuda,» lausus ta.